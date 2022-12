África do Sul: presidente Ramaphosa vence eleição pela liderança do partido CNA

19/12/2022 | 15:39



O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, foi reeleito como líder do partido no poder, o Congresso Nacional Africano (CNA). Ramaphosa venceu seu rival, o ex-ministro da Saúde Zweli Mkhize por 2.476 votos contra 1.897 votos de um total de 4.386 votos expressos por delegados partidários de todo o país.

Os partidários de Ramaphosa explodiram em comemorações quando os resultados foram anunciados nesta segunda-feira na crucial conferência de liderança do CNA em Johannesburgo. Isso é uma vitória bem-vinda para Ramaphosa, que está envolvido em um escândalo e enfrenta pedidos para renunciar ao cargo de presidente do país e ser substituído como líder do CNA.

Na semana passada, ele sobreviveu a uma votação para iniciar um processo de impeachment contra ele por causa de um relatório parlamentar que dizia que ele pode ter violado as leis anticorrupção ao manter somas de dólares não declaradas em sua fazenda e não declarar o roubo. A vitória de Ramaphosa abre caminho para que ele concorra à reeleição para um segundo mandato como presidente da África do Sul nas eleições nacionais de 2024. A crucial conferência do CNA foi marcada por amargas divisões e escândalos em torno de Ramaphosa, Mkhize e outros líderes.

Ramaphosa também prometeu que seu governo continuaria a combater a corrupção, mesmo estando envolvido em um escândalo. Mkhize foi forçado a renunciar ao cargo de ministro da saúde por causa de um escândalo no qual sua família se beneficiou de um contrato com o governo. Embora a corrida tenha sido mais disputada do que o esperado, Ramaphosa conseguiu aumentar sua margem de vitória dos estreitos 179 votos que conquistou em 2017. Desta vez, Ramaphosa venceu por 579 votos.