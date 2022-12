Esposa de Arlindo Cruz fala sobre vício do cantor: - A droga chegou muito cedo na vida dele

19/12/2022 | 15:11



A esposa de Arlindo Cruz participou de um episódio do Brito Podcast em que revelou que o cantor já foi viciado em drogas antes de sofrer o AVC em 2017 e falou sobre seus maus hábitos. Durante a conversa, Babi começou explicando:

- O Arlindo, se ele errou com alguém, ele errou com ele e comigo. Como todo bom marido, marido dá defeito. Então, brincadeiras à parte, é isso, sabe? De comer muito, de beber, de não ter hora, de drogas. A gente fala de tudo, aqui não tem criança. Só não pode falar que ele era mau-caráter, que ele era filho da p**a, mas que ele era um cara bon vivant, sim. E quem não?

Em seguida, disse que o sambista começou a usar substâncias ilícitas quando ainda era bem jovem.

- A droga chegou muito cedo na vida do Arlindo, na escola. Cuidado vocês que estão me ouvindo, prestem atenção com seus filhos na escola, que a droga não está no samba, não. A droga está nas melhores escolas.