Valores dos ingressos para o show único do grupo de K-Pop Super Junior no Brasil são divulgados

19/12/2022 | 15:11



O K-Pop está com tudo! Não é só o NCT 127 que visitará o Brasil em 2023, o Super Junior também anunciou que chegará no país com tudo para entregar uma super apresentação no dia 9 de fevereiro de 2023. O grupo sul-coreano, também conhecido como SJ ou SuJu, iniciou a carreira em 2005 através da SM Entertainment atualmente possui nove membros ativos - Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Donghae, Eunhyuk, Siwon, Ryeowook e Kyuhyun.

Em uma publicação no Instagram, a 30ebr divulgou:

CHAMANDO TODOS OS ELFs. Prontos para ouvir Urineun Super Juni-oyeo no Espaço Unimed? Dia 9 de fevereiro, o Super Junior volta ao Brasil para um show imperdível e já estamos contando os dias para ver vocês lá com a gente. Fiquem de olho! A venda geral abre quinta-feira, dia 22 de dezembro, às 11h.

No site oficial da Eventim, responsável pela venda de ingressos, os valores e modalidades de entradas foram divulgados: Pista Platinum + Pacote sai mil reais como preço único; Pista Platinum custa 900 reais a inteira e 450 a meia estudante, professor, PCD e idoso; Pista poderá ser comprada por 450 reais a inteira e 225 a meia; já Mezanino possui o valor de 790 reais a inteira e 395 a meia. Quem adquirir o Pacote VIP terá direito a ingresso para o setor Platinum, poster edição especial, card edição especial, walk-by pelos artistas e entrada exclusiva.