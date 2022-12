Uma pauta para Mauá. A cidade passada a limpo. Petrolli e a Imprensa regional. Um presente, uma mensagem.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/12/2022 | 00:06



Renato Alencar Dotta participou de concurso público para historiador aberto pela Prefeitura de Mauá em 2002. Passou em primeiro lugar e assumiu o cargo em 2003. Permaneceu durante 12 anos em Mauá, tempo em que trabalhou em espaços como a Casa de Cultura e Museu Barão de Mauá e participou da criação do Núcleo de História e Memória da cidade.

“Dá saudades”, disse Renato durante a entrevista que concedeu ao DGABC-TV.

Meticuloso como todo bom professor, Renato trouxe uma pauta para o programa, cumprida fielmente e que abriu espaço a uma rica conversa sobre a história da cidade.

O professor Renato citou jornais locais. Lembrou do jornalista Valdenízio Petrolli, autor de uma dissertação de mestrado sobre a Imprensa do Grande ABC. Opinou que o trabalho de Petrolli deveria ser publicado e apoiou a ideia de se dar o nome do jornalista à hemeroteca da Fundação Pró-Memória de São Caetano.

UM PRESENTE

- Que presente você gostaria de dar à cidade, Renato, neste aniversário de Mauá?

- Se pudesse, gostaria de equipar algum espaço de Mauá com toda infraestrutura que atendesse o pesquisador da cidade e região para pesquisas historiográficas. E que nesse trabalho fossem digitalizadas as coleções dos jornais locais, entre os quais a Folha de Mauá e o Jornal de Mauá.

UMA MENSAGEM

Disse Renato Dotta – e isso está devidamente gravado a entrevista que entra no ar hoje: “Mauá, nunca esqueça sua história, pois ela é belíssima e uma parte importante deste mosaico que é o Grande ABC, que é o Brasil”.

NO AR

A íntegra da entrevista com Renato Dotta está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Facebook da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

DUAS CIDADES. Diaulas Ullysses representando Diadema, Renato Alencar Dotta representando Mauá: aniversários muito bem registrados e comemorados

MAUÁ. A presença de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, e do geógrafo Aziz A’Saber, autor de trabalho acadêmico pioneiro da cidade

DIÁRIO DA COPA

Na reunião 148 do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), realizada sábado, no Museu do Futebol, o diagramador e artista gráfico Paulo César Nunes, do Diário, homenageou o grupo que participou da página “Memória” durante a Copa do Mundo do Catar.

Paulinho preparou álbuns com os recortes da página entregando-os pessoalmente a Sergio Miranda Paz, Gustavo Longhi e Luiz Romano.

Um material artisticamente confeccionado, que poderá ser acompanhado por você, leitor, no Facebook da Memória (endereço ao alto da página).

Boleiros, trata-se de um apanhado que sintetiza a história das Copas do Mundo, desde a primeira, realizada no Uruguai em 1930, até a mais recente, pela primeira vez nos Emirados Árabes.

HOMENAGEM. Sábado, 17 de dezembro de 2022. Palco do Auditório Armando Nogueira no Pacaembu. Gustavo (o primeiro à esquerda), Paulinho, Romano, Serginho (de retorno do Catar) e Alexandre Andolpho, coordenador do Memofut

A VOLTA. Sérgio Paz e sua verde amarela toda equipada defronte ao Pacaembu: a missão de registrar uma nova Copa Volta ao Mundo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 20 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8262

MANCHETE – Região vai ganhar novos empregos.

Presidente Itamar Franco aprovava plano que reduziria tributos das montadoras em troca de aumento da oferta de trabalho.

DIADEMA – Zé Ramalho era anunciado para show no bairro Casa Grande, no encerramento das comemorações do 33º aniversário da cidade.

MAUÁ – O vereador eleito Clóvis Volpi (PMDB) era apontado como o próximo presidente da Câmara Municipal.

SANTOS DO DIA

Domingos de Silos (Espanha ano 1000 – 1073). Monge beneditino.

Catarina de Mora

HOJE

Dia do Mecânico Automotivo

Dia da Bondade

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de 56 cidades, a maioria de Pernambuco, entre as quais Solidão, Tacaimbó, Tracunhaém, Trindade e Tupanatinga.

EM 20 DE DEZEMBRO DE...

1937 – Jurandir Alécio nasce em Garanhuns (PE). Foi vereador em Santo André na legislatura 1960-63.

1947 – Pedro Roque e Lídia Natalina Lazzuri casam-se na Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo. A cerimônia foi abrilhantada pela Corporação Musical Carlos Gomes, da qual fazia parte o noivo no baixo-tuba. A festa foi na Sociedade Italiana e teve baile, claro, animado pela Carlos Gomes.

1952 - Fundado o Rotary Club de São Bernardo, com a posse da sua primeira diretoria, tendo à frente Edmar Rabello, em solenidade realizada no salão do Estoril, Distrito de Riacho Grande.