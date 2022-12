Vazios e referências. O movimento autonomista de Mauá. O movimento artístico de Diadema. Pautas permanentes nas duas cidades.

Ademir Medici

MAUÁ

“O movimento autonomista da cidade não é devidamente estudado e as fontes são difíceis”.

Renato Dotta, historiador.

DIADEMA

“A Lira de Diadema foi a primeira expressão cultural da cidade, seguida pelo Teatro-Escola, que teve como um dos iniciadores o Ulysses Cruz, que depois se revelaria o grande diretor teatral e cineasta que é hoje”.

Diaulas Ullysses, cineasta.

Crédito da foto 1 – Álbum pessoal

HOMENAGEM. Professor João Paulo de Oliveira e a casa construída por Alberto Simões Moreira na segunda metade da década de 1920, hoje ocupada pelo Centro de Memória de Diadema

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

LEMBRANÇAS. Elas fizeram história em Mauá quando dos concursos Bonequinhas Porcelanas, do calendário da AA Industrial em homenagem a um ramo industrial que fez história na cidade

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Estada no Catar.

E o retorno ao Brasil

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

Crédito da foto 4 – Foto: Sérgio Miranda Paz

MISSÃO CUMPRIDA. Sérgio Paz, sua verde-amarela e a despedida da Copa do Mundo 2022

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

IMPRENSA. Gustavo Longhi e uma página internacional destacando lances da primeira Copa do Mundo: Uruguai, 1930

MARCAS GUARDADAS

Luiz Romano.

Inventário...

...brasileiro

Crédito da foto 7 – Acervo: Memofut

Crédito da foto 8 – Acervo: Luiz Romano

MANTO. Luiz Romano e camisas oficiais do escrete brasileiro: que estas cores jamais sejam desrespeitadas

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 19 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8261

MANCHETE – Governo tem como meta a redução de juros.

A recuperação de estradas e a urbanização de favelas foram definidas como programas prioritários de Itamar Franco.

GRANDE ABC – Comércio estará aberto amanhã (domingo, 20-12-1992).

CRISE – A Cofap anunciou ontem (18-12-1992) a demissão de 350 funcionários da produção, a maioria do setor de fundição em Mauá.

SANTOS DO DIA

Maria dos Anjos

Urbano V. Monge beneditino francês e papa: assumiu em 1362.

Nemésio

HOJE

Dia da emancipação política do Paraná, que se desmembrou da Província de São Paulo em 19 de dezembro de 1853.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Maracaí e Santa Lúcia.

Pelo Brasil, entre outros, aniversariam Araxá (MG), Armazém (SC), Barra do Jacaré (PR), Canabrava do Norte (MT), Careiro (AM) e Coronel João Pessoa (RN).

EM 19 DE DEZEMBRO DE...

1967 - Prefeitura de São Bernardo firma convênio com o governo do Estado a fim de construir e instalar um acampamento turístico em áreas próximas à represa Billings.

1972 – Coral da Fundação Santo André estreia no Teatro Municipal. Na regência, Tibor Reisner.