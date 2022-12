Tudo o que você precisa saber sobre o cryptocasino Fairspin

Da Redação

Do 33Giga



19/12/2022 | 13:55



Bitcoin casino Portugal. Fundado em 2018, Fairspin opera como uma empresa registrada em Curaçao pela Techcore Holding B.V. As operações do cassino são controladas pela autoridade de Curaçao eGaming Fabeltra Ltd, uma empresa cipriota, que é responsável pelo processamento das transacções de pagamento. É um dos primeiros cassinos baseados em cadeias de blocos a ter a sua própria moeda criptográfica, o símbolo TFS.

Fairspin cassino online está disponível em 10 línguas: inglês, alemão, francês, espanhol, russo, japonês, polaco, português, turco e indonésio. O design escuro muito agradável e as categorias bem organizadas tornam fácil a navegação no site. Os novos jogadores podem acender rapidamente e desfrutar dos jogos criptográficos.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Bônus Fairspin Cassino

O cryptocasino Fairspin oferece quatro bônus de depósito. Para o seu primeiro depósito, os recém-chegados podem receber até 100% de bônus em depósitos superiores a US$ 500 (equivalente em outras moedas) com 30 freespins. As outras duas opções são 50% e 10 freespins extra para depósitos entre US$ 20 e US$ 250 (equivalentes em outras moedas) e 75% mais 20 freespins para pagamentos entre US$ 250 e US$ 500 (equivalentes em outras moedas).

Os intervalos de depósito são os mesmos para o segundo e terceiro bônus de depósito, assim como os gratuitos concedidos. Mas as porcentagens de bônus são de 25%, 50% e 75% respectivamente. O quarto depósito é o que distingue Fairspin de outros cassinos. Para as mesmas gamas de depósito, a casa recompensará com 100%, 150% e 200% de bônus, bem como 30, 40 e 50 freespins.

Esta oferta maciça é a razão pela qual não há no Fairspin nenhum bônus de depósito. No entanto, todos os bônus de depósito têm um requisito de 25x de aposta e, curiosamente, apenas um prazo de três dias. Além disso, os membros da TFS Play to Earn recebem rakeback em todas as apostas. Finalmente, a promoção atual é o torneio de Cashdays de Julho, com 350 vencedores a receberem prêmios que variam entre US$ 50 e US$ 10 mil (equivalentes em outras moedas). Não são necessários códigos promocionais.

Fairspin Casino: login e registro

O botão “Register” no canto superior direito da tela abre uma janela pop-up. Os novos jogadores precisam digitar endereço de e-mail, senha, número de telefone e concordar com os Termos e Condições. O passo seguinte requer a introdução da data de nascimento, após a qual os recém-chegados podem jogar gratuitamente. Na sua visão geral do perfil, todos os novos utilizadores podem ver que tipos de bônus de cashback estão atualmente ativos. O login na Fairspin está ao lado do botão “Sign up”.

Fairspin Casino Plano Vip

O programa de recompensas de fidelidade tem cinco níveis: Aço, Bronze, Prata, Ouro e Platina. Os prêmios dos torneios são multiplicados em conformidade, de x1,25 para membros de aço para x3 para membros de platina.

Os membros de cada nível receberão semanalmente freespins, começando em 20 para os membros de Aço e aumentando em 20 em cada nível subsequente, até 100 para os membros de Platina. Cada depósito de membros VIP dará um bônus de depósito adicional: 10% para Aço, 25% para Bronze, 50% para Prata, 75% para Ouro e 100% para jogadores VIP Platina.

Além disso, os membros VIP recebem presentes especiais, ajuda do gestor pessoal, promoções personalizadas e assistência tanto em depósitos como em levantamentos.

Produtos e jogos

O menu de jogos está convenientemente organizado no lado esquerdo da tela. Está dividido nas seguintes categorias: Slots, Roleta, Jogos de Cartas, Novos Jogos, Jogos de Torneio, Jackpot e Bônus de Compra.

A seção de cassino ao vivo, por sua vez, divide os jogos ao vivo em quatro categorias: Todos os Jogos, Roleta, Blackjack e Bacará. Os usuários podem ainda filtrar os resultados por fornecedor, bem como ordená-los por ordem alfabética, por popularidade ou pela maioria dos recomendados. Muitos games estão disponíveis para uma prova rápida, com um botão “Jogar Demo”.

Entre os produtos deste cassino criptográfico estão as apostas desportivas. Cerca de 70 mil eventos mensais, tanto reais como virtuais, estão listados. Atualmente, são oferecidos 16 esportes e 15 jogos e esportes virtuais, tanto antes da partida como ao vivo. Desta forma, os jogadores de cassino que também apreciam o mundo desportivo podem combinar as suas necessidades de jogo.

Torneios no Casino Fairspin

Para além do torneio promocional Cashdays de Julho, existem 11 torneios adicionais que o Fairspin Crypto Casino proporciona. Com prêmios que variam entre US$ 4 mil e US$ 60 mil (equivalentes em outras moedas) – estes são concebidos para atrair uma grande variedade de jogadores para o site.

Tirando os torneios Cashdays de Julho e All Stars, que são fornecidos pelo fornecedor de jogos Playson, todos os outros torneios são organizados pela Fairspin.

Fairspin Casino: otimizado para dispositivos móveis

Fairspin é acessível em dispositivos móveis e tablets por meio de navegadores. O login, o registro, a pesquisa de jogos, a barra linguística e as funcionalidades de chat ao vivo estão todos localizados nos mesmos locais que na versão desktop. O menu da esquerda é apresentado de forma semelhante. Isso simplifica a navegação para os jogadores que alternam entre as versões desktop e móvel.