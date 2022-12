ONU: mundo de move 'de forma errada" no combate à crise climática, diz Guterres

19/12/2022 | 13:29



O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que o mundo ainda está "se movendo de forma errada" para combater a crise climática, considerando o aumento nas emissões de carbono. Ele falou em entrevista coletiva, realizada nesta segunda-feira, 19.

"Tivemos um avanço importante na COP-15, finalmente criando perspectivas focando na natureza", elogiou Guterres, comprometendo-se a "continuar trabalhando" por um pacto climático comunitário entre diversos países. "Convoco todos os líderes globais a participarem deste movimento. O preço de entrada será comprometimento com a transição verde, e não haverá espaço para greenwashers". A expressão em inglês se refere a ações cosméticas com pouca ou nenhuma eficácia para ajudar o meio ambiente.

Guterres ainda comentou sobre outros desafios esperados para 2023, mencionando principalmente os altos preços de alimentos e acesso limitado a fertilizantes. Segundo o secretário-geral, se os problemas na cadeia de suprimentos de fertilizantes não forem resolvidos, possivelmente haverá falta de alimentos em 2023.

O secretário-geral também falou sobre a necessidade de atuação contínua sobre as crises humanitárias do Congo e Iêmen, a guerra na Ucrânia e outras questões afetando diversos países - como a situação do Peru, onde considera essencial a realização de eleições antecipadas para estabilização do país.