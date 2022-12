Deputados estaduais e federais do Grande ABC são diplomados em cerimônia do TRE

Pamela Cadamuro



19/12/2022 | 13:05



Os deputados estaduais e federais do Grande ABC eleitos em outubro foram diplomados em uma cerimônia realizada pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nesta segunda-feira (19), na Sala SP, na capital paulista. O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), o vice-governador eleito Felício Ramuth (PSD), senadores e demais parlamentares eleitos por SP também receberam o documento.

Nesta eleição, o Grande ABC elegeu oito deputados estaduais e quatro federais. Com o diploma emitido, eles ficam aptos para a posse a partir de 1º de janeiro de 2023 para o mandato de quatro anos. A cerimônia durou cerca de 1h30 e não contou com discurso dos diplomados. Nas redes sociais, alguns dos parlamentares da região comentaram sobre o novo desafio. "Hoje é um dia muito importante para todos nós, dia da minha diplomação como deputada estadual. Agora a gente vai arregaçar as mangas e trabalhar muito", disse a deputada estadual eleita Ana Carolina Serra (Cidadania), esposa do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Outra candidata de Santo André que estará na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) a partir do ano que vem é Ediane Maria (PSOL). Ao receber o diploma, ela comemorou e estendeu uma bandeira do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).

Renovação

Na apuração final, o Grande ABC conquistou oito cadeiras na Assembleia (uma a mais do que no pleito de 2018), com quatro reeleitos e quatro novos nomes, com destaque para a própria Ana Carolina Serra, que mesmo como debutante nas urnas, obteve 198.698 votos, número que a colocou como a décima mais bem votada entre os 94 eleitos a deputado estadual e a primeira do seu partido.

Outro destaque foi a empregada doméstica Ediane Maria, que é de Santo André, eleita deputada estadual com 175.617 votos. Também foram eleitos para a próxima legislatura, a partir de 1º de fevereiro, dois candidatos com domicílio eleitoral em Mauá: Rômulo Fernandes (PT), com 75.033 votos, e o ex-prefeito da cidade Átila Jacomussi (SD), com 58.707.

Dos outros integrantes da bancada do Grande ABC na Assembleia, três são de São Bernardo e formam o time de reeleitos: Carla Morando (PSDB), que recebeu 177.773 votos, números que a colocam como a 18ª mais bem votada entre os eleitos; Luiz Fernando (PT), com 141.017; e Barba (PT), com 108.071. Completa o grupo Thiago Auricchio (PL), que obteve 123.482 sufrágios.

A renovação maior ocorre na Câmara dos Deputados, onde o Grande ABC garantiu a reeleição de Alex Manente (Cidadania) para o terceiro mandato com 196.866 votos, enquanto Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), recebeu 82.912 votos e estará fora da próxima legislatura, após cinco mandatos consecutivos. Mas se perdeu um representante histórico, o Grande ABC viu sua representatividade aumentar em Brasília com as eleições do ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho, com 156.202 votos, do atual vice-prefeito do município, Marcelo Lima (SD), com 110.430, e do ex-secretário de Habitação de Santo André Fernando Marangoni (União Brasil), com 89.390.