No Qatar com a família, Fernanda Gentil passa por perrengues e brinca: - A gente não deu uma dentro

19/12/2022 | 13:11



Fernanda Gentil embarcou com a família para o Qatar, mas assim que desembarcou ficou sabendo da eliminação do Brasil da Copa do Mundo! Desde que chegou no país, a jornalista está compartilhando os seus perrengues e divertindo os seguidores com os conteúdos postados em seu Instagram.

Além de movimentar a sua conta, a profissional também está marcando presença no Mais Você, programa comandado por Ana Maria Braga. Nesta segunda-feira, dia 19, Fernanda contou um novo perrengue que enfrentou no deserto. Em um vídeo divertido, ela mostrou o banheiro entupido de areia e um chuveiro de jato reto. Mostrando que tentou levar as coisas com bom humor, ela disse:

- Com a gente é assim [...] um chuveiro que não prende, uma água gelada. Mas foi ótimo, uma paisagem linda, uma lua linda. Olha eu vou dizer uma coisa, eu não ia oficializar isso não, mas a gente não deu uma dentro, uma. A gente perdeu nos pênaltis durante o voo, trouxemos roupas verde e amarela, roupa de calor e estava frio [...] torcemos para Marrocos e saiu. Chegou na final torcemos pra França, e a Argentina venceu. A gente não deu uma dentro, disse aos risos.