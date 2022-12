Após receber parabéns de Neymar Jr., Lionel Messi fala sobre vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022: Não consigo acreditar

19/12/2022 | 13:11



Vitória! No último domingo, dia 18, a Copa do Mundo de 2022 acabou. Depois de quase um mês de jogos que pararam o mundo e deixaram todos de boca aberta, a Argentina conquistou o título, se tornando tricampeã. Quem ergueu a taça foi Lionel Messi, o capitão - e estrela - da seleção argentina. O jogador de 35 anos de idade fechou com chave de ouro seu trabalho em Copas do Mundo.

Além de comemorar a vitória com seus colegas de time, família e amigos, Messi usou suas redes para agradecer todos que o acompanharam nessa jornada, que começou na Copa de 2006. Com uma série de fotos do vitorioso domingo, ele relembrou que a força argentina é grande.

Campeões do mundo! Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não caiu a ficha, não consigo acreditar... Muito obrigado à minha família, a todos que me apoiam e também a todos que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos quando lutamos juntos e unidos somos capazes de conseguir o que nos propomos. O mérito é deste grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando por um mesmo sonho que também era o de todos os argentinos... Conseguimos!

Lionel também usou o momento para dar um até logo para todos os fãs:

Vamos Argentina! Nos vemos muito em breve...