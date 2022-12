RBD faz anúncio nas redes sociais e fãs especulam turnê mundial

19/12/2022 | 13:11



Será que vem aí? Nesta segunda-feira, dia 19, Anahí, Christopher, Christian, Dulce María e Maitê, que fizeram sucesso com o RBD, quebraram a web ao arquivarem todas as publicações de suas redes sociais e tirarem suas fotos, deixando apenas uma imagem com o logo do grupo mexicano no perfil. A mudança levou os fãs a especularem que uma turnê mundial pode estar a caminho.

Logo após mudarem as fotos, os artistas também compartilharam um vídeo nostálgico recheado de vários momentos que passaram juntos. Na legenda, colocaram um link que direciona a pessoa para um site oficial que contém apenas uma contagem regressiva, um formulário para inserir seus dados - nome, e-mail e cidade - e o texto:

Prepare sua gravata. 19 de janeiro de 2023.