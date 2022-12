Com esclerose múltipla, Claudia Rodrigues fará cirurgia de mais de 26 milhões de reais nos EUA e coloca imóveis à venda para bancar tratamento

19/12/2022 | 13:10



Afastada há tempos da carreira de atriz por conta da luta contra a doença esclerose múltipla, Claudia Rodrigues vê em 2023 um ano de retomada. Isso porque, de acordo com o que ela revelou à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela se prepara para uma cirurgia na Flórida, nos Estados Unidos, no final de março ou início de abril:

- Estou bem animada. Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial, disse ela no bate-papo.

Adriane Bonato, que é companheira da atriz, explica como será todo o processo:

- É uma cirurgia nova, que promete uma melhora nas sequelas. Nela, o médico mapeia o corpo, vê o que falta de vitaminas etc, para poder equilibrar a pessoa novamente. É tudo feito através de um software. Não tem anestesia, não tem corte. Nada invasivo.

No entanto, o valor é alto. Segundo Adriane, o custo é de cinco milhões de dólares, o que equivale a mais de 26 milhões de reais:

- Estou negociando o pagamento. Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer essa cirurgia. Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar. E a gente paga isso.

As duas já têm planos profissionais para depois do tal procedimento. A ideia é, dois dias após a alta, ela já entrar em turnê por 24 estados com uma palestra contando a história de superação da atriz, ao que Adriane detalha:

- Seremos eu e ela no palco falando da esclerose múltipla, do tratamento até aqui e dos resultados que ela teve. A ideia é usá-la como exemplo para contribuir com outras pessoas. Vamos passar praticamente um mês lá.

Enquanto a viagem não chega, no entanto, Claudia ainda se dedica a uma intensa rotina de tratamento, que inclui fisioterapia, exercícios aquáticos e de equilíbrio, aulas de caligrafia, desenho e pintura, terapia ocupacional, jogos de pôquer para treinar foco, atenção e concentração, além de aulas de inglês.

Melhoras para Claudinha!