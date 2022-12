Home office: Logitech lança gadgets para conforto no trabalho híbrido

Da Redação

Do 33Giga



19/12/2022 | 12:55



A Logitech traz para o Brasil, o lançamento do teclado sem fio Signature K650, headset Zone Vibe 100 e webcam Brio 500. Os produtos vieram para atender às demandas diárias de trabalhadores ou estudantes que passam horas em atividade digitando e com fone. As novidades já estão disponíveis na Logitech Store e também em alguns parceiros.

Teclado Logitech Signature K650

O Signature K650, com apoio para as mãos integrado e teclas com amortecimento profundo, foi produzido para usuários que querem manter a produtividade em alta, mas sem abrir mão do bem-estar.

Desenvolvido com facilitadores de utilização, o teclado Signature K650 torna a digitação uma experiência mais leve e agradável, uma forma de garantir que mais ações sejam feitas com o menor esforço possível. As teclas de atalho possibilitam:

Captura de tela, que capta instantaneamente informações e momentos importantes;

Silenciar e ativar o som do microfone, para ativar e desativar o som em chamadas de vídeo importantes;

Navegação na Web para manter seu navegador organizado em um único toque;

Teclas que abrem e fecham as abas no navegador.

O teclado é apto para operar em praticamente todos os sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS, Linux, iPadOS, iOS e Android, além de ser certificado para Chromebook™. Com até 36 meses de duração da bateria, o Signature K650 também traz durabilidade em seu design, que é fácil de limpar e resistente a derramamentos.

As formas de conexão, via Bluetooth Low Energy ou o receptor USB Logi Bolt incluído, permitem a conectividade do produto em até 10 metros de distância e trazem flexibilidade para o espaço de trabalho ou estudo, ao manter o ambiente organizado sem fios.

Composto por peças plásticas que incluem plástico reciclado pós-consumo certificado, sendo 28% para a cor grafite e 21% para o teclado branco, o lançamento conta com certificado de carbono neutro, o que mostra que o impacto de CO2 para a produção do produto totaliza zero, por conta do investimento da Logitech em ações de compensação e remoção de carbono.

Preço Sugerido: R$ 389,90

Zone Vibe 100

Um headset mais leve do que a maioria dos fones de ouvidos do mercado, com apenas 185 gramas, o produto oferece horas de conforto com espuma viscoelástica e tecido de malha macio.

Disponíveis nas cores grafite, branco e rosa, o Zone Vibe 100 tem conectividade Bluetooth® com áudio imersivo e microfone com cancelamento de ruído. Os fones de ouvido vão de reuniões consecutivas às músicas, com 20 horas de tempo de escuta, 18 horas de conversa com carga completa e apenas 5 minutos de conexão para obter até uma hora de áudio. Além disso, os controles localizados em ambos os lados do headset possibilitam reproduzir e pausar músicas; iniciar e encerrar chamadas; ajustar o volume e parear via Bluetooth.

O Zone Vibe 100 conta com certificado de carbono neutro, o que significa que o impacto de carbono dos produtos foi reduzido a zero devido ao investimento da Logitech em projetos de compensação e remoção de carbono. Zone Vibe é feito com um mínimo de 25% de plástico reciclado.

Outras funcionalidades

Drivers de alto-falante generosos de 40mm, que enriquece músicas e reuniões com graves profundos, agudos nítidos e baixa distorção;

Algoritmo DSP que ajusta ainda mais sua experiência de audição

Personalização das configurações de EQ através do aplicativo Logi Tune gratuito;

Bluetooth® multiponto na última versão 5.2

Permite até 30m de conexão sem fio.

Preço Sugerido: R$ 669,90

Webcams BRIO 500

Criada para quem deseja qualidade de áudio e vídeo além de ótimas experiências em suas videochamadas, a Brio 500 é uma nova série de webcams que resolve os desafios mais comuns de videoconferência:

Resolução Full HD 1080p/60fps: oferece boa qualidade de imagem para que outras pessoas possam ver o usuário da webcam com maior clareza e fluidez.

RightLight (HDR): Ajusta automaticamente a iluminação mesmo em condições abaixo do ideal, como pouca luz (noite ou manhã) ou luz de fundo ambiente.

RightSight Auto-Framing: Centraliza a câmera em quem está falando e faz o enquadramento automático, mesmo quando o usuário se movimenta.

Campo de visão de 90 graus: fornece um campo de visão mais amplo em comparação com outras webcams e câmeras de laptop e também permite que os usuários aproximem ou afastem o zoom.

Show Mode: facilita o compartilhamento de esboços ou outros objetos físicos na mesa. Com um sistema de montagem inovador e um sensor embutido, a Brio 500 permite aos usuários inclinar a câmera para baixo para focar em objetos e inverte automaticamente a imagem para renderizar a orientação correta em videochamadas.

Microfones com redução de ruído e obturador de privacidade integrados.

O design elegante e as cores – grafite, off-white e rosa – também dão aos indivíduos a liberdade de personalizar sua estação de trabalho de acordo com sua personalidade e gosto.

A BRIO 500 conta com certificado de carbono neutro, o que significa que o impacto de carbono dos produtos foi reduzido a zero devido ao investimento da Logitech em projetos de compensação e remoção de carbono. As peças plásticas da Brio 500 também incluem plástico reciclado pós-consumo certificado: 68% para a cor grafite e 54% para as cores off-white e rosa.