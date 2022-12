Antonio Carlos do Nascimento



19/12/2022 | 11:47



A tireoide é um órgão de 12 a 20 gramas, localizado na porção anterior do pescoço, responsável pela produção de hormônios que ditam a velocidade metabólica basal de todas as células do organismo. O hipotireoidismo é o resultado da falta absoluta ou relativa destes hormônios, condição que gera lentidão das reações químicas intracelulares e promove vagarosidade orgânica proporcional ao déficit hormonal.

A falta total destes hormônios pode ser resultado da ausência congênita desta glândula, de sua retirada cirúrgica ou por ablação radioativa, enquanto déficits parciais derivam de sua ausência congênita incompleta, retirada cirúrgica subtotal, ou, mais comumente, doença autoimune da tireoide (doença de hashimoto) em seus estágios iniciais e intermediários.

A causa mais comum de hipotireoidismo é a doença autoimune, situação na qual, o sistema imunológico passa a estranhar componentes tireoidianos e inicia um processo de agressão a estas estruturas. Esse equívoco de nosso sistema de defesa é reconhecido pela dosagem dos anticorpos anti-tireoidianos, porém, muitos anos podem passar entre a deflagração deste movimento destrutivo e o déficit funcional laboratorialmente detectável.

Para piorar, é bastante comum a ocorrência de baixos níveis hormonais tireoidianos em pacientes sem qualquer queixa, o que torna importante a solicitação periódica e rotineira destes exames, assim como fazemos para pesquisar outras doenças antes que provoquem danos.

Mas, seja qual for a origem, os sintomas resultantes de déficits hormonais tireoidianos mais severos incluem cansaço, fraqueza muscular, intolerância ao frio, depressão e raciocínio lento, enquanto os sinais mais comuns são pele e cabelos ressecados, queda de cabelos, unhas quebradiças e inchaço em pernas e tornozelos.

Muito embora não devam ocorrer, atrasos no diagnóstico de hipotireoidismo podem ser suportados por tempo variável, sem grandes danos para a maior parte dos acometidos. Por outro lado, pode custar muito caro para mulheres com intenção de tornarem-se mães, para as quais, pequenos déficits hormonais tireoidianos podem dificultar a gravidez, transtornar o processo gestacional, ou mesmo provocar abortos de repetição. É, portanto, fundamental, que a função tireoidiana seja minuciosamente interrogada naquelas que pretendam engravidar.

Porém, ainda mais crucial e necessário é o diagnóstico precoce do hipotireoidismo congênito, pois, possibilita a reposição hormonal tireoidiana em tempo hábil para não comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso central do recém-nascido, evitando com isso a deficiência mental irreversível, o que torna o teste do pezinho, absolutamente, imprescindível.

O tratamento é feito com a reposição destes hormônios em comprimidos diários, tomados sempre em jejum e até onde sabemos, a vida seguirá normal.

Feliz Natal a todos!

Antonio Carlos do Nascimento é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia.