Palavra do Leitor - 19 de dezembro de 2022

Da Redação



19/12/2022 | 11:39



''O trator Orlando''

O Editorial publicado por este jornal, sob o título "O trator Orlando" (Opinião, dia 15), é vergonhoso, superficial e escancara a má-fé de seus diretores em relação a representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo de São Bernardo. Opinião séria, emitida com base em fatos reais, não é a prática usual do Diário, que vem perdendo seus leitores ao longo dos anos, muito provavelmente em razão da ausência total de responsabilidade e do desrespeito às instituições. Salta aos olhos, não é de hoje, que as publicações do jornal se aproximam muito daquelas veiculadas em tabloides sensacionalistas, em que a informação de relevância é a última coisa sobre a qual estão preocupados. A fofoca, o "disse me disse", a tentativa de abalar a seriedade das instituições democráticas, em especial do município deSão Bernardo e seus gestores,já não são mais recebidos pela população sem desconfiança sobre as motivações e credibilidade do veículo. A vã tentativa de diminuir a seriedade do processo eleitoral da Câmara pode ser encarada como um ato criminoso, já que aponta para uma suposta ingerência entre os Poderes. Lamentável e raso o editorial, que apenas disparou acusações e afirmações descoladas dos fatos. Comprovar e embasar são palavras-chave para o bom jornalismo, principalmente àquele que se propõe a emitir opinião.Continuaremos lutando para que o compromisso com a verdade prevaleça. São Bernardo tem gestão administrativa eleita e reeleita, com um dos maiores índices de aprovação, calcada em um largo pacote de obras e programas entregues, que comprovadamente tem melhorado a vida de muitos dos seus cidadãos.

Orlando Morando - Prefeito de São Bernardo

Nota da Redação ­

Ao questionar o editorial do Diário, que confirma a interferência do Executivo junto ao Legislativo de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando prefere esconder a realidade revelada pelo jornal. O Diário não se baseia em fofocas, mas sim em fatos, principalmente aqueles que muitas autoridades não querem que sejam de conhecimento público. Tanto é fato que o Diário revelou, em sua edição impressa de terça-feira (13), a costura de Orlando e do vice-prefeito Marcelo Lima para garantir a vitória de Danilo Lima à presidência da Câmara, mais de 24 horas antes da sessão que definiu exatamente o que o jornal publicou. Não foi boato. Foi fato. E o Diário antecipou aos moradores da região algo que só era de conhecimento dos aliados do prefeito. Outra prova de que o prefeito interferiu diretamente na escolha do presidente da Câmara está na série de exonerações de aliados de vereador que votou contra o candidato do governo, como pode ser facilmente conferido na edição de sexta-feira (16) do Notícias do Município. Quanto à redução no número de leitores nos últimos anos, o prefeito está certo, mas não pelos motivos que aponta. A crise econômica, agravada pela pandemia da Covid-19, tem provocado sérias consequências nas receitas de muitas empresas, que, impactadas duramente, tiveram de reduzir seus quadros de funcionários ou fechar suas unidades da região, como foi o caso da Ford e como anunciado pela Toyota. Possivelmente a grave situação econômica do País também tenha impactado as finanças da Prefeitura de São Bernardo, haja vista a decisão do prefeito de se desfazer de dois terrenos públicos em áreas nobres, apesar da falta de transparência sobre o tema e de ter conseguido convencer os vereadores a garantir a aprovação justamente na última sessão do ano, no mesmo dia em que conseguiu emplacar o primo do vice-prefeito no comando do Legislativo. Por conta disso, o Diário mantém todas as informações presentes no editorial, e agradece o prefeito de São Bernardo por ser um leitor assíduo, a exemplo de milhares de moradores do Grande ABC, que se informam diariamente pelas páginas do impresso, pelo site e pelas redes sociais do Diário. Ao longo de seus quase 65 anos, que serão celebrados em maio de 2023, o Diário tem mantido como seus principais patrimônios a credibilidade e o respeito dos leitores. E seguirá assim.

Noção

Os legisladores que criam leis nocivas à sociedade e executivos que as executam são os mesmos que foram envolvidos no rastro da extinta Lava Jato, que se valem dos cargos nas mais altas esferas do poder da República para se locupletar e encher os bolsos com o dinheiro público. Recursos espúrios que lhes garantem viver no luxo e, por que não, na luxúria, enquanto a maioria dos brasileiros que paga boa parte dessa vida nababesca com o suor do seu trabalho conta moeda no fim do mês para pôr o pão na mesa. Isso quando ainda sobram algumas moedas. Os políticos disfarçados de "homens públicos" e agregados que têm feito do Congresso Nacional e de salas do Palácio sede da Presidência verdadeiras trincheiras de negociatas que drenam bilhões dos cofres públicos, dinheiro que deveria ser usado para dar uma vida digna a milhões de brasileiros. Infelizmente, estamos diante de milhares de ladravazes espalhados por todo o Brasil, no comando em todos os níveis do Legislativo, Executivo e da economia. Para que tanta ganância? De que adianta então os bilhões surrupiados do erário pelos corruptos vorazes, em detrimento do contribuinte brasileiro? É a história triste de um País em que reina a impunidade a favor dos grandes ladrões do colarinho branco!

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo

Boas Festas

O Diário agradece e retribui os votos de feliz Natal e próspero Ano Novo recebidos de Luiz José Moreira Salata, presidente da Sociedade Cultural Brasilitália; Cecél Garcia; Dra. Ana Veterinária, vereadora de Santo André; Eduardo Tudo Azul, vereador de São Bernardo; e Sérgio Pinto.