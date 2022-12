Poupatempo supera meta

Murilo Macedo



19/12/2022 | 11:31



Chegamos ao mês dezembro com sensação de dever cumprido, noticiando algo que muito nos alegra e que merece ser compartilhado com cada paulista que aqui nos lê: superamos a meta estabelecida no início da atual gestão para a expansão do Poupatempo. Colocamos em operação 131 novos postos do mais bem avaliado serviço oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo –­ como atestam as sucessivas pesquisas de opinião pública conduzidas pelo Datafolha, crescimento de mais de 180%.

Nestes quatro anos, saltamos de 70 unidades em funcionamento para as atuais 201 alcançadas nesta semana.Todos os postos estão mais modernos e digitais. O Poupatempo Autoatendimento também foi ampliado e chegou em 580 cidades, eram 125 totens e agora já sãomais de 850 ­alcançando os municípios de menor porte. Os equipamentos possuem leitor biométrico para conferir agilidade nos pedidos de documentos como RG, CNH e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo, e são dotados de scanner integrado para envio de arquivos. Ainda em 2022 serão 900 máquinas em funcionamento, cobrindo100% do território paulista.

Os números não param por aí e a quantidade de atendimentos prestados vem superando recordes sucessivos: com a ampliação das opções, houve salto de 32 milhões em 2019 para 100 milhões –­ estimados ainda este mês. Isso tudo graças aos 254 serviços disponíveis nas plataformas digitais: portal www.Poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Tal êxito foi possível graças ao desafio assumido pela Prodesp, a empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo e responsável pela administração do Poupatempo. Todos estes anos, a Companhiatem atuado com afinco para a expansão física e digital do programa. E, dessa forma, atender as demandas da população que anseia por facilidades e autonomia para realizar seus atendimentos de onde estiver, pelo celular ou computador, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Importante destacar também o valoroso empenho das equipes de atendimento presencial, que são o grande diferencial do Poupatempo e diretamente responsáveis pelo nosso êxito: com agilidade, qualidade e cortesia cada colaborador coroou nosso trabalho, nos incentivando a investir cada vez mais na prestação do serviço de excelência.

Desde quando assumimos a gestão miramos tornar a administração pública mais eficiente. Nosso planejamento expandiu todos os canais de atendimento, tornando mais simples o acesso aos serviços do Estado. Tanto no digital como no físico, fizemos o dever de casa, sempre aperfeiçoando e simplificando os processos. Para todo time do Poupatempo, missão dada é missão cumprida.

Murilo Macedo é diretor do programa Poupatempo.