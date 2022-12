Festa da Argentina tem 'trenzinho', mergulho em lixeira e passeio em carro aberto

19/12/2022 | 11:28



Trinta e seis anos depois, a Argentina voltou a erguer a taça da Copa do Mundo. A vitória nos pênaltis sobre a França, depois de um empate eletrizante por 3 a 3, provocou uma catarse nos argentinos - incluindo o elenco da seleção. A festa do título contou com momentos de euforia no Estádio Lusail, que terminou com um passeio em carro aberto.

Messi estava escalado para dar entrevista após a conquista do título, mas não apareceu. Em vez disso, puxou um "trenzinho" com outros jogadores, enquanto corria descalço e com a taça nas mãos na zona mista. Os atletas passaram esbarrando em tudo o que viam pela frente e aproveitaram para estourar uma garrafa de champanhe, molhando tudo e a todos que estavam ao redor.

Durante a festa, sobrou até uma alfinetada para os profissionais da imprensa. Os jogadores cantaram uma música tradicional das torcidas argentinas contra as críticas aos atletas. "E não me importa o que dizem esses p* desses jornalistas, vão para a p* que os pariu, tem que torcer pela seleção", diz a letra.

O zagueiro Nicolás Otamendi abriu uma live durante a comemoração dos atletas no vestiário. Nas imagens, foi possível ver os atletas dando um banho de cerveja no técnico Lionel Scaloni. Em um dos momentos de maior insanidade, um dos jogadores correu e mergulhou em uma lixeira.

Quem marcou presença na comemoração do elenco foi o ex-atacante Sergio Agüero, vice em 2014. Em outra live, aberta em sua conta oficial, o jogador puxou o coro de músicas em provocação a Mbappé e outros jogadores da França, como Coman e Camavinga. Sobrou até a Inglaterra, rival histórica dos "hermanos".

A festa se estendeu às ruas do Catar. A seleção desfilou em carro aberto no fim da noite deste domingo pela Avenida Lusail, onde foram recebidos por diversos torcedores.