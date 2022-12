Ator Thiago Rodrigues caiu sozinho e não sofreu assalto no Rio, conclui Polícia

19/12/2022 | 11:24



O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, caiu sozinho e não foi alvo de espancamento e roubo na zona sul do Rio de Janeiro, de acordo com as investigações da Polícia Civil. Segundo a TV Globo, os policiais chegaram a essa conclusão após analisarem imagens de câmeras de segurança de prédios da região onde o ator foi encontrado desacordado e com ferimentos na cabeça.

As imagens mostram Thiago se apoiando em uma barraca de feira na Praça Santos Dumont, por volta das 5h40 do dia 11 de dezembro. Ele aparece, inicialmente, sentado ao lado da barraca. Em seguida, cai no chão do local. Ele teria sofrido os ferimentos ao bater a cabeça no chão.

Segundo o RJ-TV, da Globo, a Polícia Civil vai incluir na investigação a tipificação "fato atípico" e suspender o inquérito de roubo.

Versão

Thiago Rodrigues havia afirmado na terça-feira passada, dia 13, pouco lembrar do que teria ocorrido no sábado anterior à noite, antes de ser encontrado na manhã do dia seguinte. O artista atribuiu o esquecimento a pancadas que teria recebido na cabeça desferidas por assaltantes que teriam levado o seu telefone celular. O ator chegou a dizer ter sido espancado por cinco homens.

"(Estou) Um pouco machucado, mas recuperado para fazer meu trabalho", disse. "Devido ao tipo de lesão que foi, lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar mesmo as investigações", afirmou logo após prestar depoimento na delegacia.

Na madrugada do suposto assalto, Rodrigues, que atuou em novelas da TV Globo como Páginas da Vida e A Favorita, saiu de uma festa em um endereço próximo da Praça Santos Dumont, na Gávea (zona sul do Rio). Atravessava a praça para pegar um táxi quando teria caído e desmaiado com o impacto, segundo a Polícia Civil, informou o telejornal da Globo. A Polícia apura agora se o celular de Thiago foi roubado ou apenas perdido pelo ator.