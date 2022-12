China reduz preços de gasolina e diesel no país, após queda recente do petróleo

19/12/2022 | 11:14



A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) da China informou nesta segunda-feira, 19, que vai reduzir o preço da gasolina no país a 480 yuans por tonelada, e do diesel a 460 yuans por tonelada, em resposta a "mudanças recentes nos preços de petróleo no mercado internacional". A medida tomará efeito ao fim desta segunda-feira.

"PetroChina, Sinopec, CNOOC e outras empresas de processamento de petróleo bruto devem organizar a produção e o transporte de petróleo refinado, garantir o fornecimento estável no mercado e implementar rigorosamente a política nacional de preços", afirmou o NDRC, em comunicado. O órgão ainda instrui reguladores a "intensificar a supervisão e inspeção" do mercado interno.

No último mês, um misto de aperto monetário, dólar fortalecido, riscos à demanda e o teto do G7 ao preço do óleo da Rússia fez com que o petróleo perdesse valor no mercado internacional.

Em meados de novembro, a commodity rondava a casa de US$ 90 a US$ 95 por barril, e agora opera mais próxima dos US$ 70 a US$ 80 por barril.