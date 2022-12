Príncipe William manda recado para Lionel Messi após final da Copa do Mundo

19/12/2022 | 11:11



Parece que o Príncipe William acompanhou a grande final da Copa do Mundo no Qatar! Super discreto, ele usou as suas redes oficiais para parabenizar os grandes finalistas da competição.

Através dos Stories, o príncipe mandou um recado ao craque da Argentina, Lionel Messi, e elogiou a grande jogo, que foi decidido na prorrogação:

Que final. Parabéns a Argentina e Messi. Condolências à França. Ambas as equipes jogaram brilhantemente, escreveu o príncipe.

Além do Príncipe William, o ex-jogador Pelé parabenizou a campeã do mundo e mandou um recado ao camisa dez da seleção:

O futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória, escreveu ele.