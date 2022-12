Paulo André é visto com ex de Kevinho - e que também já se envolveu com Gabriel Medina

19/12/2022 | 11:11



Ao que tudo indica, O ex-BBB e atleta Paulo André pode estar de novo romance. Isso porque, de acordo com o jornal Extra, ele foi visto em registros da família da influenciadora Gabriela Versiani no último fim de semana. O primeiro registro dos dois juntos que chamou atenção da web foi uma foto da mãe de Gabi publicada nos Stories, quando P.A. aparecia dirigindo o carro em que a família da influenciadora estava - e que depois foi deletado. Depois, o atleta aparece no fundo de imagens postadas no perfil de Gabriela, da irmã e da mãe da influenciadora. Eita!

Apesar de estarem juntos num show sertanejo em São Paulo, ainda segundo a publicação a relação dos dois não é de hoje. Eles também foram vistos juntinhos na Farofa da Gkay e, no começo do ano, Versiani chegou a confessar que tinha vontade de ficar com Paulo André.

Para quem não se lembra, Gabriela Versiani é ex-namorada do MC Kevinho. E ele não é o único famoso com quem Versani se relacionou depois do término, que rolou em fevereiro. Pouco tempo depois do anúncio, no Carnaval, ela foi vista aos beijos com o surfista Gabriel Medina, que também estava recém-solteiro. Inclusive, P.A. e Medina são amigos e estiveram juntos no último fim de semana na casa de Neymar Jr..