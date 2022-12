Fernanda Montenegro não renova contrato com a Globo

19/12/2022 | 11:10



Fim de uma era? Segundo informações do jornal O Globo, Fernanda Montenegro decidiu não renovar o seu contrato com a Globo. A atriz de 93 anos de idade supostamente estava escalada para um papel em Terra Vermelha, próxima nova novela das nove da emissora, que possui estreia esperada para abril.

Apesar de não assinar novamente com a empresa na qual trabalhou por décadas, a artista não estaria pensando em aposentadoria e ainda pretende continuar atuando. Fernanda recentemente terminou as gravações do filme original Globoplay, Dona Vitória.

Em relação a planos futuros, Montenegro participará do filme que Walter Salles baseado no romance autobiográfico Ainda Estou Aqui, escrito por Marcelo Rubens Paiva sobre a prisão e desaparecimento de seu pai.