Bibliotecas Nair Lacerda e dos CEUs Ana Maria e Marek têm programação com jogos e oficinas

Da Redação



19/12/2022 | 10:52



Nesta semana, em Santo André, as bibliotecas Nair Lacerda e dos CEUs Ana Maria e Marek realizam programação com série de jogos e oficinas abertas aos frequentadores. Na Nair Lacerda as atividades acontecerão de 19 a 23 de dezembro; na unidade do CEU Ana Maria, nos dias 20 e 21, e na do CEU Marek no dia 23. As atividades são gratuitas.

Na biblioteca Nair Lacerda, de 19 a 23 de dezembro, das 9h às 16h, o público frequentador, além do serviço de acesso ao acervo de livros e revistas terá à disposição muitos jogos, como: Eu Sou, Tapa Certo, Jenga, Banco Imobiliário, Batalha Naval, futebol de mesa, tênis de mesa, xadrez, damas e outros, sempre acompanhados por monitores. Indicação: livre.

Nos dias 20 e 21 de dezembro, a biblioteca do CEU Ana Maria e no dia 23 de dezembro, a unidade do Jardim Marek, terão oficinas de criação de jogos e brinquedos. As atividades gratuitas e acompanhadas por monitores ocorrerão das 10h às 16h. Indicação: livre.

As atividades são organizadas pela Rede de Bibliotecas da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André.

Serviço:

Jogos na Biblioteca Nair Lacerda

De 19 a 23/12, das 9h às 16h

Programação especial com jogos diversos para todas as idades com acompanhamento de monitores.

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº - Centro.

Oficinas de Criação de Jogos e Brinquedos

Dias 20 e 21/12, das 10h às 16h

Biblioteca do CEU Ana Maria: Praça Venâncio Neto, s/nº - Jardim Ana Maria.

Dias 23/12, das 10h às 16h

Biblioteca do CEU Marek: Rua Engenheiro Heitzmann Júnior - s/n, Jardim Marek

Indicação: livre

Atividades gratuitas