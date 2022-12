Natal da Samsung: marca celebra festas com ofertas de bundles

Da Redação, com assessoria

A Samsung celebra o Natal e as festas de fim de ano com ofertas de bundles para os fãs atualizarem seus dispositivos e usufruírem dos benefícios do Ecossistema Galaxy no dia a dia. Quem comprar um smartphone dobrável Galaxy Z Fold4 5G até 31 de dezembro, vai ganhar um smartwatch Galaxy Watch4. Já quem adquirir um Watch5 Pro até 25 de dezembro vai receber o novo fone de ouvido sem fio Galaxy Buds2 Pro. É preciso resgatar o presente pelo site Samsung Para Você. O primeiro produto pode ser garantido até 31 de dezembro. O segundo, até 6 de janeiro.

Ecossistema Galaxy

O Ecossistema Galaxy oferece uma série de benefícios que trazem facilidades à vida das pessoas. Com o fone de ouvido Galaxy Buds2 Pro, por exemplo, usuários podem conectar um smartphone de maneira simples para aproveitar o poderoso ANC (Cancelamento Ativo Inteligente de Ruído) para bloquear barulhos externos e focar no que realmente importa.

Já os smartwatches da marca oferecem recursos que ajudam a gerenciar a saúde holística dos usuários, como a análise de composição corporal por bioimpedância. O Watch5 Pro, além dos mesmos recursos do Watch5, traz bateria maior, mais resistência e melhorias focadas nas necessidades de atletas e pessoas que amam atividades ao ar livre, como ciclismo e trilhas na natureza.