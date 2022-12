Príncipe Harry e Meghan Markle deixam os filhos de fora em cartão de Natal

19/12/2022 | 10:11



Mesmo depois de terem divulgado algumas imagens inéditas dos filhos Archie, de três anos de idade, e Lilibet Diaba, de um aninho, por conta do documentário feito para a Netflix, o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle resolveram deixar as crianças de fora do cartão de Natal da família que recentemente foi enviado para a imprensa por meio da instituição do casal, Archewell.

Quem divulgou a imagem foi a jornalista Carly Ledbetter, do HuffPost, revelando a mensagem de fim de ano dos pombinhos:

Da nossa família para a sua, e em nome de nossas equipes da The Archewell Foundation, Archewell Audio e Archwell Productions, desejamos a você saúde, paz e um feliz ano novo!.

Lembrando que em 2021, Harry e Meghan optaram por uma foto com Archie e Lilibet, tirada pelo fotógrafo Alexi Lubomirski na casa deles em Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O novo cartão sem as crianças é totalmente diferente do que foi enviado pelo irmão de Harry, o príncipe William, e Kate Middleton, que escolheram aparecer caminhando com os filhos, George, Charlotte e Louis.