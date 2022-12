Internado, Pelé acompanha final da Copa do Mundo, parabeniza Argentina e manda recado para Mbappé: Que presente foi assistir a este espetáculo

19/12/2022 | 10:11



Parece que Pelé gostou muito do que viu no jogo entre Argentina x França na final da Copa do Mundo. Internado, o ex-jogador acompanhou o jogão ao lado de suas filhas, Kely e Flávia.

Após a Argentina se consagrar campeã do mundo, o rei Pelé se pronunciou em suas redes sociais e parabenizou los hermanos:

Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória, iniciou ele. que em seguida mandou um recado para o francês Mbappé:

Meu querido amigo, Mbappé marcando quatro gols em uma final. Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte.

No texto, Pelé ainda parabenizou a seleção de Marrocos, que ficou em quarto lugar na competição:

E não poderia deixar de parabenizar ao Marrocos, pela campanha incrível. É muito bom ver a África brilhar.

Ao finalizar, ele citou Diego Maradona, que morreu em 2020:

Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora.

Filha de Pelé anuncia exposição

Kely Nascimento, filha do rei, animou os fãs do seu pai ao anunciar uma exposição em suas redes sociais. No Feed do seu Instagram, ela postou diversas fotos do seu pai beijoqueiro:

Semana passada meu pai recebeu esse quadro de Luis Bueno da série Pele Beijoqueiro!! AMO (e provavelmente vou roubar ). Eu viajo muito e quase toda cidade grande que eu vou alguém me fala ah nos temos um pele beijoqueiro!! NY, Berlin, Rio?..muitas! Amo art, e amo saber que um artista brasileiro e tão talentoso está percorrendo o mundo com minha família!!Mil e um obrigadas Luís!!

Em seguida, ela avisou que assim que a data for marcada ela volta às redes para avisar:

Seguem umas outras imagens dessa série que eu amo mas aguardem porque eu ouvi um boato que o Museu Pelé vai ter uma exposição maravilhosa de Luís Bueno e Pele Beijoqueiro!!!! Quando marcarem a data eu encontro vocês lá!!