Simone Mendes chora ao falar sobre fim da dupla com a irmã, Simaria: - A dor mais terrível que vivi

19/12/2022 | 10:10



No último domingo, dia 18, o Fantástico exibiu uma entrevista concedida por Simone Mendes à repórter Ana Carolina Raimundi no dia da gravação do primeiro DVD solo da cantora. Durante a conversa, a artista falou sobre novos projetos, carreira solo, fim da dupla com Simone Mendes e a relação com a irmã.

- Eu fiquei sem saber de fato o que houve, até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo.

Simone confessou que trabalhar sozinha está sendo uma experiência desafiadora.

- É muito diferente, é muito diferente. Você sabe que você conviver muitos anos ao lado de uma pessoa e de repente tudo muda porque o ciclo se encerrou. E aí você começa a viver uma nova história. Então tudo é muito novo.

E não conseguiu conter as lágrimas ao pensar no fim da dupla com a irmã, com quem trabalhou durante 18 anos.

- Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, fiquei muitos dias sem dormir. Crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Então eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostre do por que que eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje.

A cantora foi sincera ao falar sobre Simaria:

- Vou falar uma verdade diante das câmeras. Eu já briguei algumas vezes com a minha irmã, mas brigas bobas de segundos estar falando novamente, coisa de irmão. É um amor que não cabe na alma, no peito, é uma das peças mais importantes da minha vida.

Ela também comemorou a produção do álbum Cintilante, que traz 12 músicas inéditas.

- É o início de um novo tempo, é o início do meu filho, do meu bebê que vai nascer, que é o meu DVD, o meu trabalho, a minha música que vai sozinha para a rua, para estrada, para TV, para rádio. Então é um ciclo novo, é a virada de chave para a minha história continuar.