Rússia e China preparam exercício naval conjunto, a partir de quarta-feira (21)

19/12/2022 | 09:53



Rússia e China estão se preparando para um exercício naval conjunto, a partir de quarta-feira (21), numa iniciativa que demonstra laços cada vez mais estreitos entre os dois países, num momento de tensões com os EUA. Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, o cruzador de mísseis Varyag, o contratorpedeiro Marshal Shaposhnikov e duas corvetas da Frota do Pacífico da Rússia participarão das manobras no Mar da China Oriental.

O ministério russo detalhou também que a Marinha chinesa planeja mobilizar vários navios de guerra de superfície e um submarino para o exercício. Além disso, aeronaves russas e chinesas participarão das manobras.

Moscou e Pequim têm demonstrado crescente cooperação militar nos últimos meses, em especial desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro. A China, que declarou ter uma amizade "sem limites" com a Rússia, recusou-se a condenar as ações de Moscou, culpando os EUA e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) por provocar o Kremlin, e criticou as sanções impostas pelo Ocidente aos russos.

A Rússia, por sua vez, apoiou fortemente a China em meio às tensões com os EUA em relação a Taiwan. Fonte: Associated Press.