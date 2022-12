Raio atinge pessoas onde apoiadores de Bolsonaro nos arredores se aglomeram no DF

18/12/2022 | 21:45



O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou neste domingo, 18, que um raio atingiu quatro pessoas na região em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se aglomeram há semanas em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército.

A equipe de socorro chegou ao local pouco antes das 14h e concluiu que apenas uma mulher de 45 anos precisava ser atendida com "dormência nas pernas, queimação nos braços, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados". A mulher foi levada ao hospital de base de Brasília. Ela estava consciente e estável.