Donald Glover vai atuar e dirigir filme de 'Homem-Aranha', diz revista dos EUA

18/12/2022 | 20:43



A Sony convidou Donald Glover para dirigir e atuar em um filme da franquia de Homem-Aranha. Mas, calma. Ele não deve interpretar Peter Parker necessariamente. O projeto ainda está sendo desenvolvido e deve ser centrado no vilão Hypno-Hustler, que apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1978. Myles Murphy, filho do ator Eddie Murphy, está trabalhando no roteiro do projeto e conversou com a The Hollywood Reporter.

Desde 2012, quando Glover foi cotado para interpretar Peter Parker em O Espetacular Homem-Aranha, os fãs pedem para que ele seja escalado para um filme do herói. Em 2015, ele dublou o protagonista Miles Morales, na série de animação da DisneyXD Ultimate Homem-Aranha.

No novo filme, ele deve interpretar Hypno-Hustler. De acordo com a THR, a Sony acredita que Donald Glover poderia realçar o vilão, que nos quadrinhos é um cantor que hipnotiza as pessoas com sua música.

O estúdio cogita manter o contexto de época, com Hypno-Hustler sendo uma estrela do disco no final da década de 1970, mas ele também pode ser repaginado. Se isso acontecer, o vilão poderá ser trazido para os tempos atuais e ser da cena do hip-hop. Outra possibilidade é que ele seja futurista e circule por um ambiente cyberpunk.

A Sony, que tem os direitos sobre o universo do Homem-Aranha, tem outros títulos a vista que são da franquia do herói. Em 5 de outubro do ano que vem, deve chegar aos cinemas Kraven - O Caçador. Além dele, estão em desenvolvimento Madame Web, previsto para fevereiro de 2024, e Mulher-Aranha, ainda sem data para estreia.