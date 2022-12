'Avatar 2' lidera bilheteria e arrecada R$ 2,3 bilhões em 1º fim de semana

18/12/2022 | 20:19



Avatar: O Caminho da Água, sequência do longa de 2009 dirigido por James Cameron fez sua estreia nos cinemas arrecadando cerca de US$ 435 milhões (o equivalente a R$ 2,3 bilhões) no primeiro fim de semana. As informações são da agência AP.

Do total, US$ 134 milhões (o equivalente a R$ 711 milhões) apenas nas bilheterias da América do Norte, enquanto os outros 300 milhões foram atingidos no restante do planeta - no Brasil, por exemplo, o longa já foi visto por mais de meio milhão de espectadores. Ao todo, foram 12 mil salas exibindo o longa, e estima-se que 66% da arrecadação veio através de ingressos 3D.

Paul Dergarabedian, analista de mídia do Comscore, opina: "Historicamente, os filmes de James Cameron são para longo prazo, não para o fim de semana de estreia. Avatar deve desenvolver sua bilheteria ao longo do tempo. É uma questão de ver até onde vai chegar daqui a alguns meses a partir de agora".

Em um ano que contou com grandes bilheterias como Top Gun: Maverick, Pantera Negra 2 e Doutor Estranho 2, a continuação de Avatar enfrenta grande responsabilidade para fazer um papel digno à histórica bilheteria do filme inicial, que foi considerada a maior da história do cinema.

Confira abaixo o ranking de maiores bilheterias da América do Norte neste fim de semana, em dólares:

1.º - 134 milhões - Avatar: O Caminho da Água

2.º - 5,4 milhões - Pantera Negra: Wakanda para Sempre

3.º - 5 milhões - Noite Infeliz

4º - 2,2 milhões - Mundo Estranho

5º - 1,7 milhões - O Menu

6.º - 825 mil - Irmãos de Honra

7.º - 750 mil - Os Fabelmans

8.º - 500 mil - Adão Negro

9.º - 308 mil - I Heard the Bells

10.º - 235 mil - Império da Luz

*Com informações da AP