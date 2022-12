Após vitória da Argentina na Copa do Mundo, Neymar parabeniza Lionel Messi

18/12/2022 | 18:10



Grande dia para o mundo do futebol! Neste domingo, dia 18, aconteceu a grande final da Copa do Mundo do Qatar, com uma partida histórica entre Argentina e França.

Depois de uma competição acirrada entre os times, a Argentina levou a melhor e é a campeã da Copa do Mundo do Qatar. Com o mundo assistindo o jogo, claro, muitos famosos prestigiaram o time. Inclusive Neymar Jr, que em sua conta do Instagram parabenizou Lionel Messi, queridinho do momento.

Com uma foto onde Messi aparece acariciando a cobiçada taça, Neymar escreveu:

Felicidades Hermano