Fernández agradece mensagem de Lula após vitória na final da Copa do Mundo

18/12/2022 | 17:20



O presidente da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu a mensagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que parabenizou os argentinos pela vitória na final da Copa do Mundo, em postagem no Twitter.

"Obrigado querido amigo Lula. Os nossos jogadores e equipe técnica alcançaram uma vitória merecida, fruto do trabalho, esforço e compromisso com a nossa gente. Nossa eterna gratidão. Eles nos encheram de alegria. Ganhou a Argentina e se a Argentina ganha, a América Latina ganha", escreveu o mandatário em resposta ao tuíte de Lula.

Fernández esteve com Lula após sua vitória nas Eleições em outubro e já confirmou presença na posse do petista, em 1º de janeiro de 2023.