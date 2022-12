Quatro indivíduos são presos na Anchieta por roubo de motocicletas

Agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam quatro indivíduos na Anchieta, no quilômetro 12, pista norte. A abordagem ocorreu neste domingo (18), por volta das 16h. Os suspeitos estavam com duas motocicletas roubadas, sendo uma delas do modelo XRE 300 preta.

De acordo com os oficiais, os quatro estavam na divisa com São Bernardo e costumam atuar no Grande ABC.

Mais informações em breve.