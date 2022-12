'Os Bleus fizeram-nos sonhar', lamenta Macron após vitória da Argentina

18/12/2022 | 15:16



O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou em postagem no Twitter a derrota francesa contra a Argentina, na final da Copa do Mundo no Catar.

"Os 'Bleus' fizeram-nos sonhar", escreveu Macron, na primeira reação do mandatário após o término da partida, decidida nos pênaltis. Macron acompanhou a derrota da França do Estádio Lusail, local da final.