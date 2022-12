Boninho brinca com as escolhas dos participantes famosos do BBB23

18/12/2022 | 15:11



Neste domingo, dia 18, Boninho compartilhou em seu Instagram um vídeo em que ele brinca com os nomes que são cotados para entrar no BBB23. Nas imagens, o diretor explica que os fãs do reality vão votar nos famosos que vão entrar na próxima edição do programa:

- A lista dos candidatos está tão grande, que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, Oscar, e você vota. Quem deve entrar no BBB23?

Boninho fala que tem tantos nomes que o vídeo conta com uma divisão por categorias: Melhor Cantor ou Cantora, Melhor Influencer Digital, Melhor Atriz ou Ator.