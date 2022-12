Pelé assiste a final da Copa do Mundo do Qatar ao lado das filhas, no hospital

18/12/2022 | 15:10



Pelé permanece internado, porém, claro, ele não perdeu a final da Copa do Mundo do Qatar, entre Argentina e França, que acontece neste domingo, dia 18. As filhas Kely e Flavia Nascimento postaram um registro ao lado do pai, enquanto eles assistem à partida.

Na foto, a herdeira do craque aparece massageando os pés do pai, e mesmo de máscara, esboçando um sorriso. Na legenda elas ainda contam para quem vai a torcida nessa final:

Massagem no pé e copa na tv. Dale Messi!! Dale DiMaria!

Pelé está internado do Hospital Albert Einstein, em tratamento paliativo para o câncer no cólon. Mas, nem por isso deixou de acompanhar e poiar a seleção brasileira. O rei do futebol fez várias declarações elogiando os craques brasileiros.