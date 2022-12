Em jogo dramático, Argentina se torna tricampeã

Beatriz Mirelle



18/12/2022 | 15:00



A Argentina leva a melhor e ergue a taça da Copa do Mundo de 2022. A última vez que a seleção ganhou o mundial foi em 1986. Em decisão nos pênaltis contra a França , ela se torna tricampeã. Jogo marca despedida de Lionel Messi.

O tempo normal finalizou em 2 a 2, com gols de Messi, Di María e dois de Mbappé. Na prorrogação, Messi e Mbappé garantiram o empate (3 a 3).

Os pênaltis terminaram em 4 a 2. Os gols da Argentina foram de Messi, Paulo Dybala , Leandro Paredes e Gonzalo Montiel, respectivamente . Já os da França foram de Mbappé e Randal Kolo Muani .

TEMPO NORMAL E PRORROGAÇÃO

A Argentina se destacou no primeiro tempo, com dois gols. Lionel Messi abriu o placar em pênalti cobrado aos 22 minutos do primeiro tempo. Di María fez o segundo gol 14 minutos depois.

No segundo tempo, a saída de Di María, substituído por Marcos Acuña, abalou a confiança da Argentina. O empate veio aos 35 e 37 minutos do segundo tempo.

O atacante francês Randal Kolo Muani sofreu falta dentro da área aos 35 minutos do segundo tempo. Mbappé bateu a cobrança, o que garantiu o primeiro gol do time na partida. Em seguida, u m minuto e quarenta segundos depois, ele empatou o jogo.

Aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, Messi marcou o terceiro gol da Argentina.

Mbappé bateu mais um pênalti aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação e levou a decisão para os pênaltis.

Antes da partida deste domingo (18), Messi e Mbappé acumulavam no mundial cinco gols cada. Ao final do jogo, Messi soma sete e Mbappé, oito.

A seleção argentina garantiu títulos na Copa do Mundo de 1978 e 1986. Desde 1993, estava sem ganhar nada até conquistar a Copa América no ano passado.

TRAJETÓRIA DA TRICAMPEÃ

A Argentina encerrou essa edição no Catar com 15 gols marcados e sete gols sofridos.