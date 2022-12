Príncipe Harry e Meghan Markle vão ser convidados para coroação do Rei Charles III, diz site

18/12/2022 | 14:11



O casal que está nos holofotes com a série Harry & Meghan, continuam sendo bem vindos na coroação do Rei Charles III. De acordo com o site The Mirror, o monarca afirmou que o convite ao Príncipe Harry e Meghan Markle continua de pé mesmo se novas acusações surgirem no programa.

A informação é divulgada logo após a notícia de que Meghan e Harry não foram convidados para o natal do rei neste ano. O casal vive uma série de polêmicas desde que decidiram sair da família real.

A nova parte da série trouxe muitas acusações da atriz e do ex-nobre, envolvendo gritos de seu irmão mais velho, Príncipe William e seu pai, Rei Charles III.