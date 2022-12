Técnico Fernando Lázaro usa treino para aprimorar marcação do Corinthians

18/12/2022 | 13:32



Uma forte marcação poderá ser uma característica marcante do time do Corinthians na temporada 2023, sob o comando do técnico Fernando Lázaro. Este é um fundamento bastante aprimorado nos cinco primeiros dias de atividades da equipe nesta pré-temporada no CT Joaquim Grava.

Neste domingo, o elenco alvinegro fez exercícios de de pressão pós-perda em espaço reduzido com os jogadores, seguida por uma atividade tática. Os trabalhos tiveram participação do goleiro Felipe Longo, o volante Moscardo e os atacantes Guilherme (2006) e Higor (2003), das categorias de base.

Os jogadores voltam a trabalhar nesta segunda-feira, com mais dois períodos de treinamento, visando a estreia no Campeonato Paulista, que começa dia 15 de janeiro, às 16h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Até o momento, o atacante Romero é a única contratação anunciada. O lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Guarani, é outra possibilidade. Em entrevista coletiva, o presidente Duílio Monteiro Alves afirmou que as contratações do Corinthians "não serão em quantidade, mas em qualidade".