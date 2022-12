Ocupação desordenada

Da Redação



18/12/2022 | 10:54



Vinte e três mil, trezentos e dois imóveis foram erguidos em áreas sujeitas a alagamentos no Grande ABC e a cada temporada de verão, como a que se aproxima, expõem seus moradores a riscos, inclusive de morte. A ocupação irregular do solo é questão grave na região. E, ao que parece, a solução, se é que existe, está muito longe de ser aplicada. As administrações se sucedem sem que os gestores encontrem maneira adequada de impedir que se construa em terrenos propensos a enchentes. E, assim, sedimenta-se o problema. Depois que os moradores chegam e se estabelecem, o que se pode fazer é criar mecanismos de mitigação, muito mais onerosos e não 100% eficazes contra tragédias.

O Grande ABC está todo em alerta. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que são 586 áreas de risco para inundações mapeadas pelo Instituto Geológico nas sete cidades. De acordo com o levantamento, cujos dados mais recentes são de 2020, há 23.302 imóveis em pontos onde existe possibilidade de enchentes. Deste total, 5.457 têm classificação de risco alto ou muito alto. O município com maior número de imóveis nessas circunstâncias é São Bernardo (9.019), seguido por Santo André (7.552) e São Caetano (4.299). As Prefeituras se esforçam para reduzir os danos, mas a força da natureza é indomável. Mas não são os cursos d’água que estão em lugar errado.

É fácil saber a razão das enchentes. Com o passar do tempo, o homem ocupou as várzeas de córregos e rios. Esperado, portanto, que, durante chuva forte, essas área sejam inundadas no processo natural de escoamento das águas. Não é possível conter este fenômeno em toda a sua manifestação, daí a importância de tais faixas permanecerem livres. A especulação imobiliária e o processo de expulsão da população mais pobre para a periferia, todavia, resultaram no surgimento e na consolidação de bairros nestas áreas. Se o processo de invasão não for contido, o resultado seguirá sendo o mesmo, independentemente das ações que o poder público vier a tomar para reduzir os impactos do verão.