Relator da PEC na Câmara, Elmar Nascimento, se reúne com Lula

17/12/2022 | 16:36



O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição na Câmara, deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA), se reúne na tarde deste sábado com o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no hotel em que o petista está hospedado em Brasília (DF).

A reunião ocorre no momento em que Lula tenta destravar a PEC que abre espaço fiscal no Orçamento para o cumprimento das promessas de campanha. Capitaneado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o Centrão tem dificultado a tramitação do texto, considerado fundamental pelo governo eleito, para pressionar Lula a ceder espaço nos ministérios e em estatais.

O mundo político ainda aguarda o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF), que

será retomado na segunda-feira, para definir o teor da mudança constitucional pretendida por Lula.

Lira marcou a votação da PEC na Câmara para a próxima terça-feira.