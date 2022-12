Incêndio atinge ateliê de fantasias da escola de samba Grande Rio

17/12/2022 | 16:29



Um incêndio atingiu o ateliê de fantasias da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste sábado, 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

O incêndio foi contido às 2h24. De acordo com a Grande Rio, o fogo destruiu fantasias e adereços de cinco alas que estavam sendo preparadas para o desfile do ano que vem. Os quartéis dos bombeiros de Duque de Caxias e São João de Meriti foram acionados às 23h55 e atuaram no local com o apoio do quartel de Irajá.

"A Presidência e a direção da Grande Rio estão em reunião esta manhã para elaborar um novo cronograma de confecção de fantasias, o que será perfeitamente viável pelo tempo que ainda temos até a data do nosso desfile. Agradecemos imensamente as mensagens de solidariedade e preocupação recebidas por parte de todos e todas. Nosso bem maior, que são nossos colaboradores, nada sofreram. Assim, continuamos trabalhando com o afinco e o resultado na Av. será o mesmo que foi planejado desde o início", diz a escola.