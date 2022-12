Torcida pelo visto vem antes do hexa

Nilton Valentim



18/12/2022 | 08:32



A Copa do Mundo acaba hoje. E para os brasileiros começa o sonho da conquista do hexa, que agora ficou para 2026, quando a competição será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A viagem para ver os jogos nos três países da América do Norte demanda investimento bem menor que no Catar. Entretanto, além de juntar dinheiro, o torcedor tem de se preocupar com a obtenção do visto norte-americano para turismo, que atualmente tem fila de espera para entrevista é superior a um ano nos cinco postos diplomáticos dos Estados Unidos no Brasil.

Em São Paulo, o tempo médio é de 442 dias, atrás somente do Rio de Janeiro, com 449 dias. Em seguida, aparecem Brasília (369), Recife (360) e Porto Alegre (288).

“Considerando que a Copa do Mundo de 2026 está prevista para começar na primeira semana de junho, isto significa que os torcedores terão a partir de agora apenas três anos e meio para se prepararem. E mais de um ano será gasto na espera da entrevista consular”, observa o advogado Felipe Alexandre, sócio-fundador da AG Immigration, escritório de advocacia especializado em green cards (vistos permanentes) para os Estados Unidos.

Para solicitar o visto de turista, o torcedor terá de desembolsar US$ 160, o que equivale a cerca de R$ 800. Valor que não será devolvido caso ele não seja aprovado na entrevista. “A grande maioria dos pedidos é aprovada, mas a decisão cabe inteiramente ao oficial consular e não existe possibilidade de recurso. Portanto, o turista só deve comprar o pacote de viagem depois que tiver o visto em mãos”, aconselha o advogado.

Ele também recomenda que o torcedor comece a guardar o dinheiro todo mês para comprar a passagem e a reserva do hotel depois que o visto for aprovado. “Se o documento for negado, pelo menos ele poderá gastar o dinheiro em uma bela TV para ver o Brasil na melhor resolução possível”, afirma.

ATRATIVOS

Os três países que vão sediar o Mundial 2026 possuem uma rede hoteleira bem maior do que a do Catar, o que representa oferta de acomodações com preço mais baixo.

Outro atrativo para quem gosta de futebol é o preço da cerveja, que no Catar era vendida por cerca de R$ 80. Segundo o site Global Product Price, que compara preços de determinados produtos, uma Heineken nos Estados Unidos custa US$ 2,20 (cerca de R$ 12), US$ 2,04 (R$ 11) no Canadá e US$ 1,21 (R$ 7) no México.

FLUXO

Dados do Departamento de Estado Norte-Americano mostram que, em 2021, a taxa de aprovação do visto de turismo para brasileiros foi de 85%. Além disso, o Brasil é o sétimo país que mais enviou viajantes aos Estados Unidos em 2022 – cerca de 1 milhão de pessoas.





INDICAÇÕES

Existem vários motivos que podem levar uma pessoa a ter o pedido de visto negado. “O oficial basicamente vai investigar se as informações preenchidas no formulário DS-160 (preenchido antecipadamente) são verdadeiras e se a história do indivíduo faz sentido. O mais importante é não mentir para o funcionário do consulado ou da embaixada e deixar claro que não há a intenção de permanecer nos Estados Unidos”, recomenda o advogado.