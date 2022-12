Natal Iluminado de Ribeirão ocorre neste sábado (17)

Da Redação



17/12/2022 | 15:01



O Natal Iluminado com Arte, promovido pela prefeitura de Ribeirão Pires, acontece neste sábado (17), a partir das 18h, no Paço Municipal, localizado na rua Miguel Prisco, 288, no Centro da cidade. O evento é uma parceria da Secult (Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires), por meio da Emarp (Escola Municipal de Artes) e da Secretaria de Turismo.

O conograma do evento começa com a Banda Sinfônica da Emarp, seguida pelo hip hop do Noel às 18h40. O coral formado por mais de 160 crianças de nove escolas municipais terá início às 19h. Para encerrar a noite, haverá música popular da Emarp a partir das 19h30. Ao longo da programação, terá feira de artesanato e foodtrucks.