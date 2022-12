Bárbara Evans revela que passou por cirurgia logo após casamento

17/12/2022 | 15:11



Bárbara Evans, que estava afastada das redes sociais desde o seu casamento, com o empresário Gustavo Theodoro, decidiu compartilhar com seus seguidores o motivo delicado do sumiço. A modelo contou que passou por uma cirurgia, para resolver um problema de hemorroidas.

Bárbara relatou que estava sofrendo de hemorroidas desde que estava grávida, mas que as dores ficaram mais fortes um dia após trocar as alianças com o marido:

- As pessoas achando que a gente estava em lua de mel, não, gente. Só vamos para lua de mel no final de janeiro. Desde a gravidez eu tive muita hemorroida e doía demais. No dia do casamento, tive uma grande crise. Eu chorava muito, não estava aguentando. A hemorroida atacou com tudo e eu liguei pro meu médico dois dias depois do casamento e fui operar. Pensa em uma coisa que dói? Não tenho palavras. Doí mais que a cesárea.

Evans ainda compartilhou que deseja ter mais uma gestação e que por isso também optou pela cirurgia:

- Resolvi compartilhar com vocês porque quero ter a segunda gestação, né? Eu resolvi e já que estava no embalo, com muita dor, fiz a operação. Eu não tinha nem forças para falar. Então, vocês que tem alguma dúvida e querem falar sobre esse assunto, vim aqui para falar para vocês.