Jojo Todynho revela apelido que recebeu na infância por sempre defender os amigos

17/12/2022 | 15:11



Jojo Todynho mostrou que não leva desaforo para casa desde pequena. Durante sua participação no podcast C/Alma, apresentado por Mariana Goldfarb, a cantora abriu o coração e disse que tinha até um apelido na infância, por conta de sua personalidade.

Apesar de não gostar do apelido, Jojo diz que sempre defendia os outros:

- O que me tira do sério é mexer com os meus. Eu não estou nem aí, mando tomar no... E está tudo certo. Mas se tocar num fio de cabelo dos meus, o negócio fica meio estreito. Eu me posiciono mesmo. Meu apelido no colégio era advogada de pobre. Eu defendia os outros, sempre. Ninguém botou filho no mundo para ser humilhado.

A cantora ainda revelou um vontade especial de ser psicóloga, para aproveitar o seu senso de proteção com outras pessoas, e ainda disse acreditar que seria ótima na profissão:

- Se eu não fosse Jojo Todynho, eu acho que estaria trabalhando como psicóloga. Eu tenho vontade de fazer faculdade de Psicologia. Eu vou ser uma boa psicóloga