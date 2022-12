Zé Felipe se declara a Virgina Fonseca e filhas, durante viagem em família

17/12/2022 | 14:10



Neste sábado, dia 17, Zé Felipe compartilhou algumas fotos com Virginia Fonseca e de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Na legenda o cantor aproveitou para se declarar:

Eu amo vocês demais.

A família está curtindo os últimos dias do ano em Dubai, nos Emirados Árabes. Virginia tem publicado muitos momentos da viagem, mostrando até as experiências mais diferentonas, como experimentar carne com ouro.