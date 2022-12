Após apresentar A Fazenda 14, Adriane Galisteu abre o jogo sobre ataques de haters

17/12/2022 | 14:10



Abriu o coração! Em entrevista ao jornalista Gabriel Perline, Adriane Galisteu falou sobre como foi comandar mais uma edição de A Fazenda e os desafios, após enfrentar ataques de haters.

Sincera, a apresentadora, que já possui uma extensa carreira na televisão, falou sobre ataques de ódio de internautas e familiares de peões eliminados do reality:

Essa temporada de A Fazenda é o maior retrato do que a gente está vivendo. Você anda na rua e as pessoas estão com zero paciência, se puderem passar em cima de você, elas passam. Quando eu escuto as pessoas falarem: Nossa, A Fazenda tá pesada. Eu falo: Não, a gente é que tá pesado, porque a gente tá vendo lá é um retrato do que a gente está sendo no dia a dia.

Galisteu também refletiu sobre o que outros apresentadores do reality já passaram, e como eles lidaram com ataques da internet. Para finalizar ela ainda admitiu que é fã de reality shows:

Quando começaram essas agressões comigo, que eu nunca tinha experimentado isso, nunca fui tão atacada na minha vida, eu fui buscar lá atrás. Fui no Roberto Justus, Britto Jr., fui no Marcos Mion e vi que eles passaram da mesma maneira as mesmas agressões num outro tom, outro momento, uma outra quantidade de pessoas falando, mas eles passaram. Mas igual a essa edição, eu nunca vi. Não sei se é a melhor das piores ou a pior das melhores. Mas eu, como fã de reality, ainda prefiro assim do que cantiga de roda.