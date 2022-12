Sabrina Sato dá show em ensaio da Gaviões da Fiel

17/12/2022 | 13:10



Apaixonada pelo carnaval, Sabrina Sato deu um show de simpatia e de samba durante ensaio na Gaviões da Fiel. A apresentadora já desfila pela agremiação há 18 anos.

Em 2023, a escola vai fechar a primeira noite de desfiles do carnaval de São Paulo, no dia 17 de fevereiro e escolheu como samba enredo Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos? Amém!. Sato esteve ao lado da bateria o tempo todo no último ensaio da escola, a ex-BBB é madrinha da Ritimão, como são conhecidos.

Além de desfilar na agremiação que ficou em oitavo lugar no grupo especial neste ano, Sabrina também é parte da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Em 2022, a musa até protagonizou um momento inusitado ao participar das duas apresentações com horas de diferença.